ФСБ хотят разрешить отключать мобильный и домашний интернет

Сегодня Госдума рассмотрит новые поправки в закон «О связи», связанные с возможностями ФСБ управлять интернетом в России.

Согласно документу, ведомство предлагают наделить правом отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь. Это необходимо для защиты граждан от возникающих угроз безопасности.

Проектом федерального закона “О внесении изменений в статьи 44 и 46 Федерального закона “О связи” (далее – законопроект) предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства. — выдержка из документа

Случаи, когда такие угрозы могут появиться, опишут в указе президента или постановлении правительства. Операторов при этом освободят от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения, пишет iphones.ru.