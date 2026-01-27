Студенты пользуются нейросетями почти так же активно, как сервисами с онлайн-книгами

Erid 2VSb5yrPX2H

Ко Дню студента Билайн узнал, какие образовательные сервисы студенты используют чаще. Так, в первой половине января у молодежи наибольшей популярностью пользовались сервисы с онлайн-книгами. Их чтению и прослушиванию клиенты уделяли в среднем более 2,5 часов*.

Популярны у студентов также и сервисы с нейросетями – в них молодые люди проводили лишь немногим меньше, в среднем 2 часа. Это, к примеру, на 10% больше, чем у пользователей старше 45 лет. В топе у зумеров оказались также приложения, позволяющие получить образование в онлайн-формате. Им в начале января уделяли в среднем 1 час.

Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу «план б.»**. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini и другие, которые могут помочь узнавать новую информацию и систематизировать данные. В «план б.» также включены компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое.

*На основе обезличенной статистики пользователей мобильного интернета Билайна за период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

**В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться. Территория и подробнее: beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – пресс-служба Билайна