В Кошкинском районе полицейские за рулем задержали лишенного прав жителя Татарстана

В январе текущего года, находясь на маршруте патрулирования в селе Старое Максимкино экипаж ДПС ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району остановил для проверки документов автомобиль Datsun под управлением мужчины 1990 года рождения, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения и отсутствие водительского удостоверения

Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» госавтоинспекторы выяснили, что ранее житель Республики Татарстан уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, лишен водительского удостоверения на 1 год 6 месяцев и получил штраф 30 000 рублей, не сделал соответствующих выводов и вновь совершил противоправное деяние. Свою вину мужчина признал в полном объеме, выразил искреннее раскаяние в содеянном.

Группой дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.