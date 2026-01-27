64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году

Торжественная церемония вручения прошла недавно в столице 63-го региона. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта губернии.

Всего в прошлом году в Самарской области в выполнении нормативов ГТО поучаствовали свыше 90 тыс. человек. 64 тыс. выполнили все испытания и заслужили знаки отличия, пишет Самара-МК.

«Награждение провели первый замминистра спорта региона Алексей Черняев и депутат Гордумы Алексей Дегтев», — уточнили в Минспорте.

