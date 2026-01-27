Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии

Гинекологическое отделение Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток. Об инновационной методике рассказала заведующая отделением, врач-акушер-гинеколог Елена Каторкина.

По словам врача, инструмент открывает новые возможности для диагностики и лечения широкого спектра гинекологических заболеваний. С его помощью можно не только детально исследовать полость матки при бесплодии, невынашивании беременности или аномальных маточных кровотечениях, но и сразу провести лечебное вмешательство. Он эффективен для удаления доброкачественных образований, таких как полипы эндометрия и субмукозные миомы, для рассечения внутриматочных синехий (спаек), часто являющихся причиной бесплодия, и перегородок в матке (врожденной аномалии). Важным направлением является точное взятие тканей для гистологического анализа при подозрении на гиперплазию или другие сложные изменения эндометрия, что позволяет поставить окончательный диагноз и определить дальнейшую тактику.

«Гистерорезектоскоп является важнейшим инструментом для решения проблем, связанных как с репродуктивным здоровьем, так и с онкологической настороженностью — отмечает эксперт. — Ключевые преимущества биполярной системы включают повышенную безопасность за счёт минимального риска ожога соседних тканей, поскольку воздействие тока строго направленное. Технология также позволяет коагулировать сосуды среза, что значительно снижает кровопотерю».

По словам эксперта, все вмешательство выполняется под кратковременной внутривенной анестезией. После этого врач вводит тонкую трубку резектоскопа в полость матки без внешних проколов. Встроенная миниатюрная видеокамера передает изображение на большой экран в операционной в режиме реального времени. Хирург проводит все манипуляции под наглядным визуальным контролем.

«Такая технология превращает операцию в высокоточный и управляемый процесс, где каждое действие врача обосновано и полностью контролируемо, — комментирует Елена Каторкина. — Биполярный гистерорезектоскоп — это следующий уровень безопасности и эффективности в гинекологической хирургии. Он позволяет нам выполнять сложные внутриматочные операции с максимальным контролем и минимальными рисками для пациенток, что полностью соответствует современным стандартам качества медицинской помощи».

Как отмечает Елена Каторкина, важнейшим преимуществом использования аппарата является сокращение времени восстановления. Благодаря минимальной травматичности большинство пациенток могут быть выписаны домой уже в тот же день, что позволяет быстро вернуться к привычному ритму жизни, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ