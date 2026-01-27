Самарская область присоединилась к международной «Неделе памяти жертв Холокоста»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область присоединилась к международной «Неделе памяти жертв Холокоста»

187
Самарская область присоединилась к международной «Неделе памяти жертв Холокоста»

До 31 января 2026 года в России и Беларуси проходит «Неделя памяти жертв Холокоста». Она открывает Год единства народов России. Ее главная задача — напоминание не только о жертвах, но и о героях: солдатах Красной армии, освобождавших гетто и лагеря смерти, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя жизнью. Впервые акция проходит на международном уровне.

Мероприятия «Недели памяти» приурочены к 27 января — Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Освенцима войсками Красной армии.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили концентрационный лагерь Освенцим. Это произошло ровно через год после полного снятия блокады Ленинграда — еще одного трагического события Великой Отечественной войны. Поэтому 27 января имеет для граждан России двойное символическое значение.

27 января 2026 года можно стать участником всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти»: нужно зажечь свечу в память о шести миллионах жертв Холокоста, сфотографировать ее и опубликовать фото с хештегом #НеделяПамяти. Эти публикации создадут виртуальное пространство памяти по всей стране.
В Самарской области также проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В преддверии дня памяти в модельной библиотеке национальных культур Тольятти состоялось мероприятие, участники которого увидели фрагменты документального фильма «Обыкновенный фашизм», анимационных фильмов «Холокост» и «Нюрнбергский процесс», а также отрывки интервью с непосредственными участниками трагедии — узниками и воинами-освободителями Освенцима.

Самарская еврейская община проводит двухнедельный онлайн-марафон лекций, посвященных теме Холокоста. Лекторы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Зеленограда, Петрозаводска, Москвы, Челябинска, Алматы и Минска освещают трагедию Холокоста с разных сторон. Подробности можно найти в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/club44582623.

1 февраля в выставочном центре «Экспо-Волга» (г. Самара, ул. Мичурина, д. 23 А) в рамках «Недели памяти жертв Холокоста» состоится семинар на тему «Праведники мира». Начало в 15:00.

Организаторы мероприятий в регионе: Самарская региональная общественная организация «Еврейский Культурный Центр «МАККАБИ» и Общественная организация Городская еврейская национально-культурная автономия «Тарбут Лаам» («Культура народу») г. Самары при поддержке Дома дружбы народов Самарской области.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
27 января 2026, 18:40
28 января в регионе без осадков, до -14°С
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С. Экология
6
27 января 2026, 18:35
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
До 2030 года минприроды региона планирует провести инвентаризацию запасов общераспространенных полезных ископаемых в нераспределенном фонде. Общество
24
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января 2026, 18:14
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары. Общество
122
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
252
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
431
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
458
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3333
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
593
Весь список