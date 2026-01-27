Самарская область присоединилась к международной «Неделе памяти жертв Холокоста»

До 31 января 2026 года в России и Беларуси проходит «Неделя памяти жертв Холокоста». Она открывает Год единства народов России. Ее главная задача — напоминание не только о жертвах, но и о героях: солдатах Красной армии, освобождавших гетто и лагеря смерти, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя жизнью. Впервые акция проходит на международном уровне.



Мероприятия «Недели памяти» приурочены к 27 января — Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Освенцима войсками Красной армии.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили концентрационный лагерь Освенцим. Это произошло ровно через год после полного снятия блокады Ленинграда — еще одного трагического события Великой Отечественной войны. Поэтому 27 января имеет для граждан России двойное символическое значение.



27 января 2026 года можно стать участником всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти»: нужно зажечь свечу в память о шести миллионах жертв Холокоста, сфотографировать ее и опубликовать фото с хештегом #НеделяПамяти. Эти публикации создадут виртуальное пространство памяти по всей стране.

В Самарской области также проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста.



В преддверии дня памяти в модельной библиотеке национальных культур Тольятти состоялось мероприятие, участники которого увидели фрагменты документального фильма «Обыкновенный фашизм», анимационных фильмов «Холокост» и «Нюрнбергский процесс», а также отрывки интервью с непосредственными участниками трагедии — узниками и воинами-освободителями Освенцима.



Самарская еврейская община проводит двухнедельный онлайн-марафон лекций, посвященных теме Холокоста. Лекторы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Зеленограда, Петрозаводска, Москвы, Челябинска, Алматы и Минска освещают трагедию Холокоста с разных сторон. Подробности можно найти в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/club44582623.



1 февраля в выставочном центре «Экспо-Волга» (г. Самара, ул. Мичурина, д. 23 А) в рамках «Недели памяти жертв Холокоста» состоится семинар на тему «Праведники мира». Начало в 15:00.



Организаторы мероприятий в регионе: Самарская региональная общественная организация «Еврейский Культурный Центр «МАККАБИ» и Общественная организация Городская еврейская национально-культурная автономия «Тарбут Лаам» («Культура народу») г. Самары при поддержке Дома дружбы народов Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО