В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  

Сегодня в городах России проходят памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Самаре в память о защитниках и жителях блокадного города состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» в парке Победы.



«Сегодня в Самаре, рядом с нами, живут 56 блокадников. Для людей, переживших все ужасы осады, голод, холод и беспрерывные бомбежки, наш город стал родным, близким, любимым. Но страшные события Великой Отечественной войны они не забудут никогда. Как никогда не получат прощения те, кто отдавал бесчеловечные приказы на уничтожение детей, женщин и стариков Ленинграда. Забывать подвиг ленинградцев нельзя. Каждый год, снова и снова нужно возвращаться в осажденный город – через книги, фильмы, фотографии, музыку. Через звук ленинградского метронома, звонки ленинградских трамваев, вой сирен воздушной тревоги. Чтобы помнить павших защитников Ленинграда, гордиться историей своей страны и именами предков. Чтобы, в конце концов, в самых сложных обстоятельствах оставаться людьми», — сказал глава города Самары Иван Носков.



Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. За это время фашисты сбросили на город более 100 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. В блокированном Ленинграде оказалось более 2,5 миллионов жителей. 27 января 1944 года немецко-фашистские войска были разгромлены, а блокада города окончательно снята.



Жители Самары, представители администрации города и депутаты, члены ветеранских организаций Самарской области и местных организаций, ветераны СВО, юнармейцы и представители «Молодой Гвардии», ученики школ и студенты почтили память блокадников минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда».



Отметим, что после церемонии возложения во Дворце ветеранов состоялось торжественное собрание «Ленинградский День Победы» с участием представителей Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Также сегодня в учреждениях культуры и образования Самары проходит акция «Блокадный хлеб».

Фото: пресс-служба администрации Самары