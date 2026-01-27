Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 

Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.

27 января исполнилось 99 лет ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Самары Андрею Петровичу Тонковидову. От имени главы города Самары Ивана Носкова с праздником его поздравила заместитель главы города Ольга Слесарева и глава Промышленного района Иван Сухарев. Также ветерана поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Сергей Абрамов. Под окнами ветерана с мини-концертом выступил военный оркестр регионального управления под руководством майора Олега Чемоданова.

«С Андреем Петровичем познакомился почти сразу по приезде в Самару и с тех пор встречался неоднократно. Первое впечатление, как обычно, оказалось самым верным – радушный и общительный человек, остро интересующийся всем происходящим в городе, стране и мире, очень остроумный, умеющий посмеяться и над собой тоже. Желаю здоровья, жизненной энергии и бодрости. К глубочайшему сожалению, не смог сегодня приехать лично, был в отъезде. Исправлюсь, как только будет возможность – в ближайшее же время!» – написал глава города Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

Андрей Тонковидов родился в 1927 году в Саратовской области. Когда началась война, он был 14-летним подростком, поэтому на фронт его не взяли, остался в тылу; повестка в военкомат пришла в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После войны окончил Казанское военно-политическое училище, был направлен в Магаданскую школу сержантского состава заместителем командира роты. После окончания юридического института в Хабаровске, став кадровым военным, получил звание майора. Большую часть жизни Андрей Петрович посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева.

«Почти вековая история жизни Андрея Петровича наполнена безграничной преданностью Родине. Его жизнь является ярким примером несгибаемого духа и уникального жизнелюбия, – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов. – Наши ветераны – живые свидетели истории, и очень важно сохранить эту связь времен и передать ее будущим поколениям».

В день рождения Андрей Петрович встретил гостей в военной форме с орденами и медалями, рассказал о том, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, и поделился планами на предстоящую весну. По словам ветерана, секрет хорошего здоровья – в балансе ежедневного труда и отдыха.

Андрей Петрович награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Состоит в Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Промышленного района города Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Весь список