27 января исполнилось 99 лет ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Самары Андрею Петровичу Тонковидову. От имени главы города Самары Ивана Носкова с праздником его поздравила заместитель главы города Ольга Слесарева и глава Промышленного района Иван Сухарев. Также ветерана поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Сергей Абрамов. Под окнами ветерана с мини-концертом выступил военный оркестр регионального управления под руководством майора Олега Чемоданова.



«С Андреем Петровичем познакомился почти сразу по приезде в Самару и с тех пор встречался неоднократно. Первое впечатление, как обычно, оказалось самым верным – радушный и общительный человек, остро интересующийся всем происходящим в городе, стране и мире, очень остроумный, умеющий посмеяться и над собой тоже. Желаю здоровья, жизненной энергии и бодрости. К глубочайшему сожалению, не смог сегодня приехать лично, был в отъезде. Исправлюсь, как только будет возможность – в ближайшее же время!» – написал глава города Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.



Андрей Тонковидов родился в 1927 году в Саратовской области. Когда началась война, он был 14-летним подростком, поэтому на фронт его не взяли, остался в тылу; повестка в военкомат пришла в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После войны окончил Казанское военно-политическое училище, был направлен в Магаданскую школу сержантского состава заместителем командира роты. После окончания юридического института в Хабаровске, став кадровым военным, получил звание майора. Большую часть жизни Андрей Петрович посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева.



«Почти вековая история жизни Андрея Петровича наполнена безграничной преданностью Родине. Его жизнь является ярким примером несгибаемого духа и уникального жизнелюбия, – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов. – Наши ветераны – живые свидетели истории, и очень важно сохранить эту связь времен и передать ее будущим поколениям».



В день рождения Андрей Петрович встретил гостей в военной форме с орденами и медалями, рассказал о том, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, и поделился планами на предстоящую весну. По словам ветерана, секрет хорошего здоровья – в балансе ежедневного труда и отдыха.



Андрей Петрович награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Состоит в Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Промышленного района города Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары