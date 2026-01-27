Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки

Участниками встречи, которая прошла в региональном центре «Мой бизнес», стали выпускники программы «СВОе Дело. Самарская область». Это комплексная программа поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют открыть или уже развивают бизнес-проекты.

Участники первого потока программы уже прошли обучающий курс по предпринимательству и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело». Оставить заявку на участие можно по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru.

«С завершением программы наша поддержка не заканчивается. Участники продолжат работу над своими проектами с наставниками, мы также планируем регулярно проводить встречи с выпускниками, чтобы рассказывать им об актуальных мерах господдержки и возможностях, которые помогут им воплотить бизнес-идею или развить существующий бизнес», — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Темой первой встречи стали финансовые возможности для предпринимателей. Так, диплом выпускника программы «СВОе Дело» дает доступ к участию в грантовом конкурсе для участников спецоперации и членов их семей, по которому можно получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

Представители инфраструктуры поддержки разъяснили, кто может претендовать на грантовую поддержку, каков механизм проведения конкурса и на что можно потратить средства гранта.

Еще одно направление финансовой поддержки – социальный контракт. Этот инструмент позволяет получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. В 2026 году механизм соцконтракта расширен, получить его могут ветераны СВО, являющиеся безработными, а также супруги ветеранов – инвалидов I или II группы.

«Вопросы финансовой поддержки всегда актуальны для предпринимателей. Стараюсь быть в курсе, изучать, узнавать о доступных инструментах. На данном мероприятии была возможность узнать напрямую у специалистов все подробности получения гранта, задать интересующие вопросы. Планирую в будущем воспользоваться этими возможностями для реализации моего проекта», — поделился выпускник первого потока программы «СВОе Дело» Максим Кулагин.

Также участникам спецоперации доступны льготные финансовые инструменты — микрозаймы по минимальным ставкам от 3% в региональном Гарантийном фонде.

Программа «СВОе Дело. Самарская область» реализуется областным Минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели Самарской области могут обратиться за консультацией по доступным мерам господдержки в один из центров «Мой бизнес» региона или по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63. Анонсы предстоящих мероприятий и все инструменты господдержки бизнеса также размещены на портале mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области