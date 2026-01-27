Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки

120
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».

Участниками встречи, которая прошла в региональном центре «Мой бизнес», стали выпускники программы «СВОе Дело. Самарская область». Это комплексная программа поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют открыть или уже развивают бизнес-проекты. 
Участники первого потока программы уже прошли обучающий курс по предпринимательству и защитили свои проекты перед экспертной комиссией. 

До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело». Оставить заявку на участие можно по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru.

«С завершением программы наша поддержка не заканчивается. Участники продолжат работу над своими проектами с наставниками, мы также планируем регулярно проводить встречи с выпускниками, чтобы рассказывать им об актуальных мерах господдержки и возможностях, которые помогут им воплотить бизнес-идею или развить существующий бизнес», — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Темой первой встречи стали финансовые возможности для предпринимателей. Так, диплом выпускника программы «СВОе Дело» дает доступ к участию в грантовом конкурсе для участников спецоперации и членов их семей, по которому можно получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.
Представители инфраструктуры поддержки разъяснили, кто может претендовать на грантовую поддержку, каков механизм проведения конкурса и на что можно потратить средства гранта.

Еще одно направление финансовой поддержки – социальный контракт. Этот инструмент позволяет получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. В 2026 году механизм соцконтракта расширен, получить его могут ветераны СВО, являющиеся безработными, а также супруги ветеранов – инвалидов I или II группы.

«Вопросы финансовой поддержки всегда актуальны для предпринимателей. Стараюсь быть в курсе, изучать, узнавать о доступных инструментах. На данном мероприятии была возможность узнать напрямую у специалистов все подробности получения гранта, задать интересующие вопросы. Планирую в будущем воспользоваться этими возможностями для реализации моего проекта», — поделился выпускник первого потока программы «СВОе Дело» Максим Кулагин. 

Также участникам спецоперации доступны льготные финансовые инструменты — микрозаймы по минимальным ставкам от 3% в региональном Гарантийном фонде.

Программа «СВОе Дело. Самарская область» реализуется областным Минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели Самарской области могут обратиться за консультацией по доступным мерам господдержки в один из центров «Мой бизнес» региона или по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63. Анонсы предстоящих мероприятий и все инструменты господдержки бизнеса также размещены на портале mybiz63.ru.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
27 января 2026, 18:40
28 января в регионе без осадков, до -14°С
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С. Экология
34
27 января 2026, 18:35
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
До 2030 года минприроды региона планирует провести инвентаризацию запасов общераспространенных полезных ископаемых в нераспределенном фонде. Общество
41
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января 2026, 18:14
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары. Общество
134
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
252
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
431
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
458
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3333
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
593
Весь список