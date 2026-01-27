Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января сотрудники разных территорий самарского Росреестра отметили памятную дату - День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 82 года назад в этот день было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней. Члены Молодежного совета и профсоюза ведомства, специалисты Борского района возложили цветы к мемориалам, сотрудники Красноярского районов побывали на выставке в Доме культуры «Мечта», почтив подвиг лениградцев, переживших страшные времена, проявив мужество и колоссальную выдержку.

Во время мероприятий в День воинской славы России в разных уголках Самарской области было сказано много добрых слов о подвиге народа в войне, которая унесла миллионы жизней. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

«Блокада Ленинграда – это история невероятных страданий и величайшего мужества, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Геннадиевна Суздальцева. – Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей – вершиной человеческого достоинства. Отмечая годовщину снятия блокады Ленинграда, мы сохраняем память о прошлом. Такие мероприятия дают возможность прикоснуться к истории, способствуют воспитанию патриотизма и любви к нашей непобедимой Родине», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области