Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
168
27 января сотрудники разных территорий самарского Росреестра отметили памятную дату - День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 82 года назад в этот день было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней. Члены Молодежного совета и профсоюза ведомства, специалисты Борского района возложили цветы к мемориалам, сотрудники Красноярского районов побывали на выставке в Доме культуры «Мечта», почтив подвиг лениградцев, переживших страшные времена, проявив мужество и колоссальную выдержку. 
Во время мероприятий в День воинской славы России в разных уголках Самарской области было сказано много добрых слов о подвиге народа в войне, которая унесла миллионы жизней. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
«Блокада Ленинграда – это история невероятных страданий и величайшего мужества, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Геннадиевна Суздальцева. – Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей – вершиной человеческого достоинства. Отмечая годовщину снятия блокады Ленинграда, мы сохраняем память о прошлом. Такие мероприятия дают возможность прикоснуться к истории, способствуют воспитанию патриотизма и любви к нашей непобедимой Родине», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.        

 

Фото предоставлено пресс-службой  Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

