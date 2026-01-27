В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров

По итогам государственной экспертизы запасов, проведенной в прошлом году, были утверждены запасы на нескольких лицензионных участках недр местного значения. Благодаря геологоразведочным работам недропользователей на месторождениях «Ставропольское-2», «Рождественская Воложка» и «Ежовское» прирост запасов строительного песка составил 5,5 млн кубических метров, а строительного камня – порядка 1 млн кубических метров.

«В регионе развита минерально-сырьевая база – учтено более 230 месторождений общераспространенных полезных ископаемых таких как строительный камень, песок, глины и гипс. Это сырье является основой для производства щебня, бетона, кирпича и обеспечивает потребности строительной отрасли и дорожного хозяйства», – прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Разработка участков недр местного значения происходит в рамках системы лицензирования, функционирование которой обеспечивает минприроды Самарской области. Средние показатели ежегодного объёма добычи строительного камня составляют порядка 3 млн кубометров, песка – 4 млн кубометров, глинистого сырья – 800 тысяч кубометров. При этом прирост запасов строительного песка ежегодно превышает объем добычи. Наиболее значительный резерв — это глинистое сырьё, обеспеченность разведанными запасами которого превышает 100 лет.

Стабильно растут и поступления налога на добычу полезных ископаемых в бюджет региона: с 110,8 млн рублей в 2021 году до 200 млн рублей в 2024 году.

«У региона есть ресурсы, есть запрос от экономики, есть отдача в виде растущих налоговых поступлений. Ключевой задачей на перспективу мы видим возобновление государственной поддержки геологоразведки. Это стратегическая инвестиция в будущее и дополнительный импульс для промышленного развития области», – добавил Ефимов.

До 2030 года минприроды региона планирует провести инвентаризацию запасов общераспространенных полезных ископаемых в нераспределенном фонде. Это необходимо для уточнения объёмов экономически доступных запасов и проверить, не накладывают ли ограничения на их разработку существующие обременения или запреты. Актуальные данные будут внесены в Территориальный баланс запасов по всем видам общераспространенных полезных ископаемых.

Фото: минприроды СО