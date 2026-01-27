Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон

Рассказывает главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской больницы №4 Людмила Поваляева:



"У курильщиков главные причины заболеть ОРВИ связаны не только в холоде за окном, но и во внутренних последствиях курения:



Местный иммунитет «выключен». Табачный дым парализует и разрушает реснички эпителия — микроскопические «ворсинки» в дыхательных путях, которые выталкивают слизь, пыль, бактерии и вирусы наружу. Без этой защиты инфекция легко проникает в организм.

Слизистая оболочка — сухая и повреждённая. Дым высушивает и раздражает слизистую носа и горла, которые служат защитным барьером. На ней появляются микроповреждения — «входные ворота» для инфекции. Кроме того, у курильщиков часто наблюдается хронический ринит (насморк), который ещё больше затрудняет носовое дыхание и местную защиту.

Иммунная система работает хуже. Токсины из дыма угнетают активность иммунных клеток (макрофагов и лимфоцитов), которые призваны бороться с инфекцией. Курение снижает уровень важных антиоксидантов, например, витамина С, необходимого для сопротивления болезням.

Холод усугубляет проблему. Морозный воздух сам по себе вызывает рефлекторный спазм сосудов в носоглотке, временно снижая местную защиту. Курение усиливает этот спазм и сушит слизистые, лишая их защитных белков.



В итоге курильщик встречает сезон простуд с уже «поломанной» системой местной защиты дыхательных путей и ослабленным общим иммунитетом. Вероятность заболеть — выше, а сама болезнь часто протекает тяжелее и с большим риском осложнений - бронхит, пневмония".

Фото: минздрав СО