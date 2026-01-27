Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

145
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.

27 января, в 82-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Самара присоединилась к акции «Блокадный хлеб». Она прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры. Одна из площадок работала в Самарском Дворце ветеранов, где сегодня состоялось торжественное собрание «Ленинградский День Победы», посвященное памятной дате.

В рамках акции «Блокадный хлеб» во Дворце ветеранов волонтеры отряда «Волжское серебро» показали участникам символические карточки и кусочки хлеба весом в 125 граммов – именно такой дневной паек получали ленинградцы в самый тяжелый период блокады. Также сегодня во Дворце ветеранов открыли выставку «Я вам принес привет от тех ребят…» с фотографиями, письмами и документами о жизни блокадных детей в куйбышевских интернатах и приемных семьях из архивов Самары и Санкт-Петербурга.

Кроме того, состоялась церемония награждения членов Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» – ветеранам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Правительства Самарской области, администрации города Самары и областного Совета ветеранов; также был вручен почетный знак губернатора Самарской области «За вклад в развитие ветеранского движения».

Сегодня в память о защитниках и жителях блокадного города состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» в парке Победы. Жители, представители администрации города и депутаты, члены ветеранских организаций Самарской области и местных организаций, ветераны СВО, юнармейцы и представители «Молодой Гвардии», ученики школ и студенты почтили память блокадников минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
27 января 2026, 18:40
27 января 2026, 18:40
28 января в регионе без осадков, до -14°С
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
13
27 января 2026, 18:35
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
До 2030 года минприроды региона планирует провести инвентаризацию запасов общераспространенных полезных ископаемых в нераспределенном фонде. Общество
37
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
27 января 2026, 17:59
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя. Общество
144
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
249
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
430
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
456
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3332
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
593
