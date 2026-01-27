27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

27 января, в 82-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Самара присоединилась к акции «Блокадный хлеб». Она прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры. Одна из площадок работала в Самарском Дворце ветеранов, где сегодня состоялось торжественное собрание «Ленинградский День Победы», посвященное памятной дате.



В рамках акции «Блокадный хлеб» во Дворце ветеранов волонтеры отряда «Волжское серебро» показали участникам символические карточки и кусочки хлеба весом в 125 граммов – именно такой дневной паек получали ленинградцы в самый тяжелый период блокады. Также сегодня во Дворце ветеранов открыли выставку «Я вам принес привет от тех ребят…» с фотографиями, письмами и документами о жизни блокадных детей в куйбышевских интернатах и приемных семьях из архивов Самары и Санкт-Петербурга.



Кроме того, состоялась церемония награждения членов Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» – ветеранам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Правительства Самарской области, администрации города Самары и областного Совета ветеранов; также был вручен почетный знак губернатора Самарской области «За вклад в развитие ветеранского движения».



Сегодня в память о защитниках и жителях блокадного города состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» в парке Победы. Жители, представители администрации города и депутаты, члены ветеранских организаций Самарской области и местных организаций, ветераны СВО, юнармейцы и представители «Молодой Гвардии», ученики школ и студенты почтили память блокадников минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда».

Фото: пресс-служба администрации Самары