Я нашел ошибку
Главные новости:
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре
29 января в СОУНБ пройдёт показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» - на сцене выступят выпускники актёрских курсов при самарском театре «Город».
СОУНБ: театр «Город» приглашает на открытый спектакль про Федота-стрельца
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров

157
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.

Как сообщили в ГУ МЧС СО, за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 20 пожаров, в том числе:

загорание автомобиля "Рено Дастер" в Кировском районе г. Самары.
загорание домашних вещей в квартире на площади 3 кв.м в Советском районе г. Самары.
загорание неэксплуатируемого строения на площади 600 кв.м в Куйбышевском районе г. Самары.
загорание неэксплуатируемого строения на площади 400 кв.м в Комсомольском районе г. Тольятти.
загорание автомобиля "Форд" в г. Жигулевск.
загорание гаража на площади 20 кв.м и автомобиля "ВАЗ -2106" в с. Подбельск м.р. Похвистневский.
загорание домашних вещей в квартире на площади 20 кв.м в г. Новокуйбышевск. Пострадали мужчины 1967 и 1978 г.р. Спасены 2 человека, эвакуированы 14 человек.
загорание надворных построек на площади 50 кв.м в с. Большая Глушица м.р.Большеглушицкий.
загорание частного дома и надворных построек на площади 150 кв.м в г. Сызрань. Пострадал мужчина 1953 г.р.
загорание автомобиля "Лада Приора" в г.Чапаевск.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевском и Кошкинском районах.

На водных объектах происшествий не произошло.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
24 января 2026, 22:20
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники. Происшествия
963
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
21 января 2026, 16:59
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза. Происшествия
697
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
19 января 2026, 17:19
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека. Общество
611
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
267
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
440
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
466
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3341
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
598
Весь список