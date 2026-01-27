За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров

Как сообщили в ГУ МЧС СО, за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 20 пожаров, в том числе:



загорание автомобиля "Рено Дастер" в Кировском районе г. Самары.

загорание домашних вещей в квартире на площади 3 кв.м в Советском районе г. Самары.

загорание неэксплуатируемого строения на площади 600 кв.м в Куйбышевском районе г. Самары.

загорание неэксплуатируемого строения на площади 400 кв.м в Комсомольском районе г. Тольятти.

загорание автомобиля "Форд" в г. Жигулевск.

загорание гаража на площади 20 кв.м и автомобиля "ВАЗ -2106" в с. Подбельск м.р. Похвистневский.

загорание домашних вещей в квартире на площади 20 кв.м в г. Новокуйбышевск. Пострадали мужчины 1967 и 1978 г.р. Спасены 2 человека, эвакуированы 14 человек.

загорание надворных построек на площади 50 кв.м в с. Большая Глушица м.р.Большеглушицкий.

загорание частного дома и надворных построек на площади 150 кв.м в г. Сызрань. Пострадал мужчина 1953 г.р.

загорание автомобиля "Лада Приора" в г.Чапаевск.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевском и Кошкинском районах.



На водных объектах происшествий не произошло.

Фото: ГУ МЧС СО