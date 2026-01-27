Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре

Новая станция метро положительно скажется на жизни Самары, сообщил на пресс-конференции начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев, пишет 450media.ru.



Руководство компании рассматривает возможность строительства станции в тандеме с местными властями.



Так, "Вокзальная" позволит снизить нагрузку на автомобильный транспорт и повысить уровень комфорта жителей. Среднесуточный пассажиропоток железнодорожного вокзала составляет около 18 тысяч человек, причем наибольший подъем наблюдается летом, достигая пика в июле — почти 25 тысяч человек в сутки.



Станция метро сможет значительно разгрузить существующие транспортные артерии и обеспечить дополнительный источник дохода, направляемый на модернизацию метрополитена.



Кроме того, планируется преобразование привокзальной площади — парковочная зона превратится в благоустроенное общественное пространство, соответствующее статусу "космической столицы".