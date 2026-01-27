Я нашел ошибку
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре
29 января в СОУНБ пройдёт показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» - на сцене выступят выпускники актёрских курсов при самарском театре «Город».
СОУНБ: театр «Город» приглашает на открытый спектакль про Федота-стрельца
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре

151
Новую станцию метро хотят построить у железнодорожного вокзала в Самаре

Новая станция метро положительно скажется на жизни Самары, сообщил на пресс-конференции начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев, пишет 450media.ru.

Руководство компании рассматривает возможность строительства станции в тандеме с местными властями.

Так, "Вокзальная" позволит снизить нагрузку на автомобильный транспорт и повысить уровень комфорта жителей. Среднесуточный пассажиропоток железнодорожного вокзала составляет около 18 тысяч человек, причем наибольший подъем наблюдается летом, достигая пика в июле — почти 25 тысяч человек в сутки.

Станция метро сможет значительно разгрузить существующие транспортные артерии и обеспечить дополнительный источник дохода, направляемый на модернизацию метрополитена.

Кроме того, планируется преобразование привокзальной площади — парковочная зона превратится в благоустроенное общественное пространство, соответствующее статусу "космической столицы".

Теги: Самара

«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
27 января 2026, 20:35
27 января 2026, 20:35
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
103
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
27 января 2026, 19:39
27 января 2026, 19:39
За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
138
29 января в СОУНБ пройдёт показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» - на сцене выступят выпускники актёрских курсов при самарском театре «Город».
27 января 2026, 18:58
27 января 2026, 18:58
СОУНБ: театр «Город» приглашает на открытый спектакль про Федота-стрельца
29 января в СОУНБ пройдёт показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» - на сцене выступят выпускники актёрских курсов при самарском театре...
151

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
267
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.
26 января 2026  18:49  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
440
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
466
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3341
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
598
