 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»

Корпорация МСП в рамках проекта «МСП шьет» открыла прием заявок на новый отбор отечественных брендов модной одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в мультибрендовом универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.



По итогам отбора будут определены три победителя, которые получат льготные условия размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ».



Пакет поддержки включает:

-полное сопровождение реализации продукции,

-предоставление торговой площади и оборудования,

-расчетно-кассовое обслуживание,

-маркетинговую поддержку,

-специальную сниженную комиссию с продаж.



После окончания льготного периода победители отбора получат приоритетное право продолжить работу на коммерческих условиях.



Подать заявку можно до 30 января 2026 года на Цифровой платформе МСП.РФ.

