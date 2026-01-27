 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»

Корпорация МСП в рамках проекта «МСП шьет» открыла прием заявок на новый отбор отечественных брендов модной одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в мультибрендовом универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
По итогам отбора будут определены три победителя, которые получат льготные условия размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ».
Пакет поддержки включает:
-полное сопровождение реализации продукции,
-предоставление торговой площади и оборудования,
-расчетно-кассовое обслуживание,
-маркетинговую поддержку,
-специальную сниженную комиссию с продаж.
После окончания льготного периода победители отбора получат приоритетное право продолжить работу на коммерческих условиях.
Подать заявку можно до 30 января 2026 года на Цифровой платформе МСП.РФ.
