Синоптик рассказала, можно ли разогнать снежные тучи

Москву вновь накрыл снежный циклон – до 29 января введен оранжевый уровень тревоги. Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему снежные тучи нельзя разгонять при помощи самолетов, как это делают на Парад Победы 9 мая.

«А зачем? Нужно следить, а не за разгонять. Разгонять облака стоит гораздо дороже, нежели починить сети, которые страдают при снегопадах. Понимаете, это все просчитывается. Мы живем с вами в таком климате, когда у нас зимой выпадает снег. И сейчас, кстати говоря, ну, нельзя сказать, чтобы нас прям уж совсем засыпало», — сказала она.

Позднякова напомнила, что сильные снегопады повторяются ежегодно.

«В январе месяце [в прошлые годы] у нас были и более интенсивные снегопады. Ничего экстраординарного в этом событии нет. Когда разгоняются облака, имеется ввиду влияние на мощные кучевые облака, дождевые облака. Структура влияния на снежные облака, она предполагает совсем другую методику и другие затраты, поэтому к этому не прибегают, естественно», — заключила она.

