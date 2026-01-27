В Самаре ограничат движение транспорта по улице Челюскинцев

Госавтоинспекция Самарской области информирует участников дорожного движения о временных изменениях в организации движения.

В связи с проведением работ по строительству участка теплотрассы для подключения нового объекта временно ограничивается движение транспортных средств по улице Челюскинцев в районе пересечения с улицей Мичурина.

Движение по улице Мичурина открыто во всех направлениях.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на данном участке дороги.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области