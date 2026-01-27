В Самаре ограничат движение транспорта по улице Челюскинцев

Я нашел ошибку
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.
В Перми будут собирать электрические фургоны в стиле Tesla Cybertruck, для этого возродили бренд Руссо-Балтъ
В сезоне 2025-2026 годов в Самарской области проходят ежегодные детские соревнования по фигурному катанию «Шаг за шагом».
В Самарской области зимой проходят соревнования юных фигуристов «Шаг за шагом»
Госавтоинспекция Самарской области информирует участников дорожного движения о временных изменениях в организации движения.
Москву накрыл снежный циклон – до 29 января введен оранжевый уровень тревоги. Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, почему снежные тучи нельзя разгонять при помощи самолетов.
Синоптик рассказала, можно ли разогнать снежные тучи
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
98
Госавтоинспекция Самарской области информирует участников дорожного движения о временных изменениях в организации движения.

В связи с проведением работ по строительству участка теплотрассы для подключения нового объекта временно ограничивается движение транспортных средств по улице Челюскинцев в районе пересечения с улицей Мичурина.

Движение по улице Мичурина открыто во всех направлениях.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на данном участке дороги.

 

Фото:  Госавтоинспекция Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
В сезоне 2025-2026 годов в Самарской области проходят ежегодные детские соревнования по фигурному катанию «Шаг за шагом».
27 января 2026, 22:07
В сезоне 2025-2026 годов в Самарской области проходят ежегодные детские соревнования по фигурному катанию «Шаг за шагом». Спорт
86
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
27 января 2026, 20:35
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве. Общество
162
27 января 2026, 19:59
В сети Интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Ново-Молодежном переулке города Самары.  Закон
129
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
275
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
446
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
470
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3345
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
600
