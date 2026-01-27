Я нашел ошибку
Согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю.
Терапевт: постельное белье нужно менять не реже раза в неделю
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.
В Шигонскую ЦРБ поставлен цифровой флюорограф
В Перми будут собирать электрические фургоны в стиле Tesla Cybertruck, для этого возродили бренд Руссо-Балтъ
В сезоне 2025-2026 годов в Самарской области проходят ежегодные детские соревнования по фигурному катанию «Шаг за шагом».
В Самарской области зимой проходят соревнования юных фигуристов «Шаг за шагом»
Госавтоинспекция Самарской области информирует участников дорожного движения о временных изменениях в организации движения.
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Челюскинцев
Москву накрыл снежный циклон – до 29 января введен оранжевый уровень тревоги. Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, почему снежные тучи нельзя разгонять при помощи самолетов.
Синоптик рассказала, можно ли разогнать снежные тучи
«МСП шьет» принимает заявки на отбор отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров для размещения продукции в универмаге «ТЕЛЕГРАФ» в Москве.
 Самарские производители одежды и обуви могут принять участие в проекте «МСП шьет»
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре
В Шигонскую ЦРБ поставлен цифровой флюорограф

181
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.

Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года. Современный аппарат поставлен благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

«Пропускная способность нового флюорографа составляет до 120 человек в день при работе в две смены, – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов, – Это современное, быстрое оборудование, которое позволяет также обследовать детей школьного возраста. Оно существенно ускоряет процесс и улучшает качество профилактической диагностики».

Новый флюорограф уже интегрирован в работу диагностического отделения больницы для массовых профилактических осмотров населения.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

