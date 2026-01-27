В Шигонскую ЦРБ поставлен цифровой флюорограф

Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года. Современный аппарат поставлен благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".



«Пропускная способность нового флюорографа составляет до 120 человек в день при работе в две смены, – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов, – Это современное, быстрое оборудование, которое позволяет также обследовать детей школьного возраста. Оно существенно ускоряет процесс и улучшает качество профилактической диагностики».



Новый флюорограф уже интегрирован в работу диагностического отделения больницы для массовых профилактических осмотров населения.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО