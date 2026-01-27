Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов МКД в Самаре

В сети Интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Ново-Молодежном переулке города Самары. Несущие конструкции здания 1966 года постройки разрушаются, в перекрытиях образовались трещины.

Несмотря на имеющиеся нарушения, строение аварийным не признано, проведение капитального ремонта инженерных систем запланировано не ранее 2029 года, а фундамента и фасада - в 2049-2051 гг. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.