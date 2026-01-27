В Самарской области зимой проходят соревнования юных фигуристов «Шаг за шагом»

В сезоне 2025-2026 годов в Самарской области проходят ежегодные детские соревнования по фигурному катанию «Шаг за шагом».

Первый этап состоялся в Сызрани, второй прошел в Кошках на льду спортивного комплекса «Победа». Свое мастерство продемонстрировали спортсмены, выступающие по юношеским разрядам и по программе юного фигуриста.

В награждении победителей и призеров приняли участие заместитель главы Кошкинского района Анна Богатова и президент Федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

Фото: Самарский спорт