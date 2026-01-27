Я нашел ошибку
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
В Красноярском районе капитально отремонтировали два поликлинических отделения

201
В поликлинических отделениях в пгт Новосемейкино и Мирный завершен капитальный ремонт.

В поликлинических отделениях в пгт Новосемейкино и Мирный завершен капитальный ремонт. Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета, выделенных дополнительно по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

"В поликлиническом отделении №3 поселка городского типа Мирный выполнены ремонт кровли, фасада и внутренние отделочные работы. Заменены системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Условия пребывания стали более комфортные для врачей и более семи тысяч пациентов. Посетителей радует зона регистратуры, отремонтированные кабинеты, светлые коридоры и современная навигация", - рассказал главный врач Красноярской районной больницы Александр Крятов.

В обновленном отделении в пгт Новосемейкино медицинскую помощь получают более 11 тысяч прикреплённых пациентов. В поликлинике был проведен ремонт кабинетов врачей, коридоров и зоны регистратуры. Также отремонтировано отделения дневного стационара и сестринского ухода. Для удобства юных пациентов организована детская консультация, оснащенная отдельным входом.

"В рамках реализации нацпроекта мы уделяем внимание комплексному подходу к оказанию медицинской помощи, направленному на создание комфортных, современных и безопасных условий. Кроме того, в прошлом году возвели два фельдшерско-акушерских пункта в селах Шилан и Висловка. Современные модульные здания оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория, провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

