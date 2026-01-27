В Красноярском районе капитально отремонтировали два поликлинических отделения

В поликлинических отделениях в пгт Новосемейкино и Мирный завершен капитальный ремонт. Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета, выделенных дополнительно по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

"В поликлиническом отделении №3 поселка городского типа Мирный выполнены ремонт кровли, фасада и внутренние отделочные работы. Заменены системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Условия пребывания стали более комфортные для врачей и более семи тысяч пациентов. Посетителей радует зона регистратуры, отремонтированные кабинеты, светлые коридоры и современная навигация", - рассказал главный врач Красноярской районной больницы Александр Крятов.

В обновленном отделении в пгт Новосемейкино медицинскую помощь получают более 11 тысяч прикреплённых пациентов. В поликлинике был проведен ремонт кабинетов врачей, коридоров и зоны регистратуры. Также отремонтировано отделения дневного стационара и сестринского ухода. Для удобства юных пациентов организована детская консультация, оснащенная отдельным входом.

"В рамках реализации нацпроекта мы уделяем внимание комплексному подходу к оказанию медицинской помощи, направленному на создание комфортных, современных и безопасных условий. Кроме того, в прошлом году возвели два фельдшерско-акушерских пункта в селах Шилан и Висловка. Современные модульные здания оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория, провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО