Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Названы ключевые направления дорожного ремонта в регионе в рамках нацпроекта в 2025 году

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области привели в нормативное состояние более 230 км автомобильных дорог. Приоритетом стало обеспечение транспортной доступности социальных объектов, включая медицинские и образовательные учреждения, спортивные комплексы и места отдыха.
В ряде муниципальных районов выполнен ремонт 105 км автодорог к больницам и поликлиникам. Ключевым объектом стал мост через реку Курумка на автодороге Волжский — Курумоч — «Урал». Капитальный ремонт сооружения позволил улучшить транспортную связь с Волжской районной клинической больницей, которая обслуживает десятки тысяч жителей.
Наибольший объем работ выполнен на дорогах к образовательным учреждениям. В общей сложности в девяти муниципалитетах обновлено 173,5 км трасс. Капитальный ремонт девятикилометрового участка Московского шоссе в Самаре улучшил транспортную доступность школ, колледжей и вузов.
«Развитие дорожно-уличной сети — это вопрос качества жизни. Мы концентрируем ресурсы на ремонте объектов, обеспечивающих доступ к ключевым учреждениям — поликлиникам, школам и спортивным центрам. Особое внимание уделяется транспортной доступности для жителей отдаленных населенных пунктов. Этот приоритет заложен в основу всей нашей работы», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
В восьми муниципальных образованиях обновлены дороги, ведущие к спортивным объектам — всего более 81 км. В Богатовском районе капитально отремонтирован 10-километровый участок автодороги Богатое – «Самара – Оренбург». Эта трасса станет основным подъездом к новому физкультурно-оздоровительному комплексу в селе Богатое, строительство которого планируется начать в 2026 году.
«Многие жители близлежащих сел раньше регулярно приезжали на тренировки и кружки в старое здание. Сейчас все с нетерпением ждут, когда по новой, качественно отремонтированной дороге можно будет доехать до современного спортивного объекта», — рассказал заместитель главы Богатовского района Андрей Сальников.
Туристическую привлекательность региона усилил ремонт более 55 километров дорог, ведущих к рекреационным объектам в четырех районах и Самаре. В областном центре капитальный ремонт улиц Некрасовской, Маяковского и Льва Толстого улучшил подъезды к набережной Волги. Также отремонтирован участок автодороги «Сызрань – Шигоны» – Волжский Утес протяженностью 3,289 км в Шигонском районе, ведущий к турбазе «Солнечный Мыс».
Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В 2026 году основной приоритет также будет отдан дорогам, обеспечивающим подъезд к социальным учреждениям региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

27 января 2026  10:00
249
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
430
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
456
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3332
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
593
