Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Новые рынки и инструменты: в Минэкономразвития региона рассказали о мероприятиях для экспортеров

188
Минэкономразвития СО и региональный центр «Мой бизнес» запускают серию отраслевых мероприятий и бизнес-миссий для поддержки компаний-экспортеров.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» запускают серию отраслевых мероприятий и бизнес-миссий для поддержки компаний-экспортеров. В фокусе - практические инструменты для увеличения экспортной выручки и минимизации рисков.

Профильные субъекты малого и среднего предпринимательства региона приглашают принять участие в 25-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ 2026». Мероприятие пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» со 2 по 5 марта 2026 года.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших мировых событий из своей отрасли – ежегодно событие посещают свыше 7 тысяч профессиональных участников. Участие в выставке – это возможность продемонстрировать специалистам свое новейшее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

С 3 по 5 марта 2026 года делегация экспортеров из Самарской области отправится в деловую поездку в Киргизию. Бизнес-миссия – это эффективный формат поиска новых зарубежных деловых партнеров. Участников ждут полезные встречи, организованные переговоры, экскурсии на предприятия. Присоединиться к участникам бизнес-миссии в Кыргызскую Республику можно, заполнив онлайн-форму по ссылке.

С 10 по 12 марта 2026 года в Астане (Республика Казахстан) пройдет международная специализированная выставка сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana 2026. К участию приглашаются представители сельскохозяйственной отрасли региона. Основные тематические направления мероприятия: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственное оборудование и сельхозтехника. 

С 12 по 15 мая 2026 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве пройдет 26-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности». Выставка «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2026» является ключевым мероприятием отрасли, демонстрирующим передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции, а также основная площадка для подписания крупных контрактов. Приглашаются профильные СМСП региона, оставить заявку на участие в выставке можно по ссылке.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что для Самарской области развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов в экономике.

«Для помощи бизнесу в освоении внешних рынков в Самарской области мы развиваем Центр поддержки экспорта, реализуем специальные инструменты поддержки, организуем участие производителей региона в выставках и бизнес-миссиях. Наша задача – чтобы региональные производители с конкурентоспособным продуктом знали о возможностях, созданных для экспортеров», - отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Внешнеэкономическая деятельность – один из способов развития предприятий малого и среднего бизнеса, настройка новых каналов сбыта, поиск новых партнеров. 

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнесом работает региональный Центр поддержки экспорта. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров и др. 

ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Анонсы всех предстоящих мероприятий, а также полный перечень мер господдержки размещены на портале mybiz63.ru. Программы реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

