Новые рынки и инструменты: в Минэкономразвития региона рассказали о мероприятиях для экспортеров

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» запускают серию отраслевых мероприятий и бизнес-миссий для поддержки компаний-экспортеров. В фокусе - практические инструменты для увеличения экспортной выручки и минимизации рисков.

Профильные субъекты малого и среднего предпринимательства региона приглашают принять участие в 25-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ 2026». Мероприятие пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» со 2 по 5 марта 2026 года.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших мировых событий из своей отрасли – ежегодно событие посещают свыше 7 тысяч профессиональных участников. Участие в выставке – это возможность продемонстрировать специалистам свое новейшее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

С 3 по 5 марта 2026 года делегация экспортеров из Самарской области отправится в деловую поездку в Киргизию. Бизнес-миссия – это эффективный формат поиска новых зарубежных деловых партнеров. Участников ждут полезные встречи, организованные переговоры, экскурсии на предприятия. Присоединиться к участникам бизнес-миссии в Кыргызскую Республику можно, заполнив онлайн-форму по ссылке.

С 10 по 12 марта 2026 года в Астане (Республика Казахстан) пройдет международная специализированная выставка сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana 2026. К участию приглашаются представители сельскохозяйственной отрасли региона. Основные тематические направления мероприятия: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственное оборудование и сельхозтехника.

С 12 по 15 мая 2026 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве пройдет 26-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности». Выставка «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2026» является ключевым мероприятием отрасли, демонстрирующим передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции, а также основная площадка для подписания крупных контрактов. Приглашаются профильные СМСП региона, оставить заявку на участие в выставке можно по ссылке.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что для Самарской области развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов в экономике.

«Для помощи бизнесу в освоении внешних рынков в Самарской области мы развиваем Центр поддержки экспорта, реализуем специальные инструменты поддержки, организуем участие производителей региона в выставках и бизнес-миссиях. Наша задача – чтобы региональные производители с конкурентоспособным продуктом знали о возможностях, созданных для экспортеров», - отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Внешнеэкономическая деятельность – один из способов развития предприятий малого и среднего бизнеса, настройка новых каналов сбыта, поиск новых партнеров.

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнесом работает региональный Центр поддержки экспорта. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров и др.

ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Анонсы всех предстоящих мероприятий, а также полный перечень мер господдержки размещены на портале mybiz63.ru. Программы реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

