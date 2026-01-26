Я нашел ошибку
Главные новости:
26 января главный внештатный специалист Минздрава по акушерству отметил, что изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.
Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии
Выпускники школы-студии МХАТ против назначения Богомолова в качестве и.о. ректора
Константин Сергеевич имеет высшее образование и значительный опыт работы в органах внутренних дел.
Начальником Госавтоинспекции Ставропольского района назначен Константин Авинов
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов.
Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии

205
26 января главный внештатный специалист Минздрава по акушерству отметил, что изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». Как отметил 26 января в беседе с «Известиями» главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.

В документе четко определены сроки и объем консультаций беременных смежными специалистами — терапевтом, офтальмологом, стоматологом и другими, которые ориентированы на раннее выявление патологий, значимых для благоприятного течения беременности, проведение полноценного обследования и при необходимости выработку тактики лечения.

Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам, при этом максимальный объем обследований предусмотрен на этапе постановки на учет по беременности.

По словам экспертов, это позволит максимально быстро проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию, повышая безопасность и качество ведения беременности.

 

Фото:  pxhere.com

Медицина

