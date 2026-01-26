Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». Как отметил 26 января в беседе с «Известиями» главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.

В документе четко определены сроки и объем консультаций беременных смежными специалистами — терапевтом, офтальмологом, стоматологом и другими, которые ориентированы на раннее выявление патологий, значимых для благоприятного течения беременности, проведение полноценного обследования и при необходимости выработку тактики лечения.

Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам, при этом максимальный объем обследований предусмотрен на этапе постановки на учет по беременности.

По словам экспертов, это позволит максимально быстро проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию, повышая безопасность и качество ведения беременности.

Фото: pxhere.com