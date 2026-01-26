Я нашел ошибку
26 января главный внештатный специалист Минздрава по акушерству отметил, что изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.
Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии
Выпускники школы-студии МХАТ против назначения Богомолова в качестве и.о. ректора
Константин Сергеевич имеет высшее образование и значительный опыт работы в органах внутренних дел.
Начальником Госавтоинспекции Ставропольского района назначен Константин Авинов
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов.
Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Выпускники школы-студии МХАТ обратились к Ольге Любимовой с открытым письмом, где указали, что выбор в качестве и.о. ректора Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности» вуза, пишет РБК.

В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. В письме подчеркивается, что преемственность в школе заключается не только в управлении, но прежде всего в «бережной передаче этических принципов и принципов русского психологического театра».

В письме говорится, что все предыдущие руководители школы: Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения. 

Традиция открытого выбора ректора всем мхатовским сообществом является неотъемлемой частью наследия школы Станиславского и Немировича-Данченко. Нарушение этой практики, по их мнению, может привести к «разрыву преемственности, упадку и забвению» истории школы.

В обращении выпускники указали, что рассчитывают, что министр культуры учтет позицию труппы и рассмотрит кандидатуры на должность ректора, среди тех «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой-студией МХАТ и не противоречат этическим принципам ее основателей».

 

Фото:  freepik.com

