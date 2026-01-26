Выпускники школы-студии МХАТ против назначения Богомолова в качестве и.о. ректора

Выпускники школы-студии МХАТ обратились к Ольге Любимовой с открытым письмом, где указали, что выбор в качестве и.о. ректора Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности» вуза, пишет РБК.

В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. В письме подчеркивается, что преемственность в школе заключается не только в управлении, но прежде всего в «бережной передаче этических принципов и принципов русского психологического театра».

В письме говорится, что все предыдущие руководители школы: Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения.

Традиция открытого выбора ректора всем мхатовским сообществом является неотъемлемой частью наследия школы Станиславского и Немировича-Данченко. Нарушение этой практики, по их мнению, может привести к «разрыву преемственности, упадку и забвению» истории школы.

В обращении выпускники указали, что рассчитывают, что министр культуры учтет позицию труппы и рассмотрит кандидатуры на должность ректора, среди тех «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой-студией МХАТ и не противоречат этическим принципам ее основателей».

Фото: freepik.com