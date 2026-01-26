Начальником Госавтоинспекции Ставропольского района назначен Константин Авинов

Сегодня, в соответствии с приказом ГУ МВД России по Самарской области, на должность начальника отдела Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району назначен майор полиции Константин Сергеевич Авинов.

Константин Сергеевич имеет высшее образование и значительный опыт работы в органах внутренних дел.

Новый руководитель является профессионалом, хорошо знакомым со спецификой деятельности подразделения и проблемами обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО