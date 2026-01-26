В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано.

Школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

"Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам", - сказал Фадеев журналистам.

"Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков", - добавил глава СПЧ.

Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года.

