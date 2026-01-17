Я нашел ошибку
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Областной чемпионат по триатлону «Акваспринт» пройдет в Тольятти 22 февраля.
Открыта регистрацию на чемпионат Самарской области по триатлону в закрытом помещении
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
Французская актриса Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
В слаломе-гиганте бронзовую медаль завоевал спортсмен из Самарской области, обучающийся ГАУ СШ «Чайка» Даниил Протопопов.
Даниил Протопопов - призер первенства ПФО по горнолыжному спорту
В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов. 
Жители региона могут поддержать земляка в народном голосовании Знание.Премия
Метеоролог предсказала время прихода весны
Метеоролог предсказала время прихода весны
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.

199
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.

С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение. Поправки разрабатываются Министерством просвещения, пишут «Известия».

Оценку предлагают выставлять ученикам 1-х–8-х классов в течение всего учебного года. Планируется, что результаты появятся в аттестатах. Выставлять оценки должны классные руководители. В список требований входит запрет смартфонов, кроме экстренных случаев.

Пилотный проект уже проводят в семи регионах страны. В эксперименте участвуют школьники с шестого по восьмой классы. Школы апробировали три варианта оценок. Поведение оценивали по системе зачетов, пяти- и трехбалльной шкале.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Школа

Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
23 декабря 2025, 14:35
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
735
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
17 декабря 2025, 16:26
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
841
Его участниками стали 3400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в числе которых были ученики самарских школ №№ 127, 170, 177, Самарского спортивного лицея и Центра «Авангард-Самара».
12 декабря 2025, 17:03
16 самарских школьников стали участниками Международного Кремлёвского кадетского бала
Его участниками стали 3400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в числе которых были ученики самарских школ №№ 127, 170, 177, Самарского спортивного лицея и Центра «Авангард-Самара».
849
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
271
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
410
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
441
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
1016
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
541
