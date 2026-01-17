С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение. Поправки разрабатываются Министерством просвещения, пишут «Известия».

Оценку предлагают выставлять ученикам 1-х–8-х классов в течение всего учебного года. Планируется, что результаты появятся в аттестатах. Выставлять оценки должны классные руководители. В список требований входит запрет смартфонов, кроме экстренных случаев.

Пилотный проект уже проводят в семи регионах страны. В эксперименте участвуют школьники с шестого по восьмой классы. Школы апробировали три варианта оценок. Поведение оценивали по системе зачетов, пяти- и трехбалльной шкале.

Фото: freepik.com