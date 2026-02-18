В Сызрани завершается строительство школы на 1500 мест 

Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Сызрани завершается строительство школы на 1500 мест 

225
Ввод в эксплуатацию учебного заведения запланирован в мае-июне текущего года.

В Сызрани завершается строительство новой общеобразовательной школы на проспекте Карла Маркса. Готовность объекта достигла 95%. Ввод в эксплуатацию учебного заведения запланирован в мае-июне текущего года.
Ход работ проинспектировала рабочая группа, в состав которой вошли представители ФГБУ Дирекция «Школа-2025», регионального министерства строительства и территориального управления министерства образования Самарской области. Участники совещания оценили степень готовности объекта и качество выполняемых работ.
Здание нового образовательного учреждения представляет собой масштабный архитектурный комплекс, состоящий из восьми блоков. После открытия школа сможет принять до 1500 учеников. В здании будут оборудованы 24 класса для начальной школы, 30 — для средней и 6 — для старшеклассников. Инфраструктура школы включает два спортивных зала, столовую с двумя обеденными залами, библиотеку с читальным залом и книгохранилищем. На прилегающей территории разместится хоккейная коробка, зоны отдыха и учебно-опытная зона с теплицами.
Строительство объекта ведется в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Его финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Новая школа станет 49-й в городе и позволит существенно разгрузить другие учебные учреждения центрального района, где сохраняется высокая плотность застройки. Благодаря передовым архитектурным решениям, насыщенной инфраструктуре, горожане уже называют новый корпус «супер-школой». Ожидается, что учреждение станет одной из самых современных образовательных площадок Сызрани.
Развитие социальной инфраструктуры является приоритетным направлением политики правительства Самарской области. Вопросы строительства школ и детских садов находятся на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева. В 2026 году регион продолжает масштабную работу по формированию доступной и современной среды для семей с детьми. Помимо объекта в Сызрани, новые учреждения, школы и детские сады, появятся в активно развивающихся микрорайонах Тольятти и Самары.
В Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников. Дошкольные учреждения строятся на улице Ботанической в микрорайоне «Калина», на улице 40 лет Победы в 14А квартале (ЛДС-1) и в микрорайоне 3 «Северный» («Ладушки»). Также ведется строительство школы на улице 40 лет Победы. 
 В макрорайоне «Амград» Куйбышевского района Самары началось возведение детского сада на 330 мест. Также в областной столице весной 2026 года планируется начать строительство ещё одного детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, который будет рассчитан на 230 воспитанников. 

 

Фото – минстрой Самарской области

Теги: Сызрань Школа

17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
17 февраля 2026, 15:12
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа». Образование
485
13 апреля 2023, 22:28
В Сызрани началось строительство школы на 1500 мест
Планируется, что в школе будет 24 класса начальной школы, 30 классов — с 5 по 9 классы и шесть для 10 и 11-классников. Строительство и Недвижимость
5732
13 августа 2021, 14:00
В Сызрани ночью горела школа
Было установлено, что горит мягкая кровля здания на площади 3 квадратных метра. Происшествия
2250
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
321
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
271
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
246
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
2973
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1054
