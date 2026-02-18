В Сызрани завершается строительство школы на 1500 мест 

В Сызрани завершается строительство новой общеобразовательной школы на проспекте Карла Маркса. Готовность объекта достигла 95%. Ввод в эксплуатацию учебного заведения запланирован в мае-июне текущего года.

Ход работ проинспектировала рабочая группа, в состав которой вошли представители ФГБУ Дирекция «Школа-2025», регионального министерства строительства и территориального управления министерства образования Самарской области. Участники совещания оценили степень готовности объекта и качество выполняемых работ.

Здание нового образовательного учреждения представляет собой масштабный архитектурный комплекс, состоящий из восьми блоков. После открытия школа сможет принять до 1500 учеников. В здании будут оборудованы 24 класса для начальной школы, 30 — для средней и 6 — для старшеклассников. Инфраструктура школы включает два спортивных зала, столовую с двумя обеденными залами, библиотеку с читальным залом и книгохранилищем. На прилегающей территории разместится хоккейная коробка, зоны отдыха и учебно-опытная зона с теплицами.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Его финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Новая школа станет 49-й в городе и позволит существенно разгрузить другие учебные учреждения центрального района, где сохраняется высокая плотность застройки. Благодаря передовым архитектурным решениям, насыщенной инфраструктуре, горожане уже называют новый корпус «супер-школой». Ожидается, что учреждение станет одной из самых современных образовательных площадок Сызрани.

Развитие социальной инфраструктуры является приоритетным направлением политики правительства Самарской области. Вопросы строительства школ и детских садов находятся на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева. В 2026 году регион продолжает масштабную работу по формированию доступной и современной среды для семей с детьми. Помимо объекта в Сызрани, новые учреждения, школы и детские сады, появятся в активно развивающихся микрорайонах Тольятти и Самары.

В Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников. Дошкольные учреждения строятся на улице Ботанической в микрорайоне «Калина», на улице 40 лет Победы в 14А квартале (ЛДС-1) и в микрорайоне 3 «Северный» («Ладушки»). Также ведется строительство школы на улице 40 лет Победы.

В макрорайоне «Амград» Куйбышевского района Самары началось возведение детского сада на 330 мест. Также в областной столице весной 2026 года планируется начать строительство ещё одного детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, который будет рассчитан на 230 воспитанников.

Фото – минстрой Самарской области