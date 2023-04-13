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В Сызрани началось строительство школы на 1500 мест

13 апреля 2023 22:28
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Планируется, что в школе будет 24 класса начальной школы, 30 классов — с 5 по 9 классы и шесть для 10 и 11-классников.

Объект возводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Проектом предусмотрено возведение 4-этажного здания, состоящего из 8 блоков. Общая площадь застройки составляет — 8373 кв. м

Планируется, что в школе будет 24 класса начальной школы, 30 классов — с 5 по 9 классы и шесть для 10 и 11-классников.

В образовательном учреждении разместятся залы занятий гимнастикой и малый спортзал, актовый зал на 375 человек. Два обеденных зала на 202 и 300 посадочных мест. Также современные блоки учебных помещений, информационный центр с медиатекой, библиотека с читальным залом и книгохранилищем

На прилегающей территории планируется универсальная спортивная площадка с хоккейным бортом, площадка с беговыми дорожками, полоса препятствий, площадка для проведения общих сборов и площадка для подвижных игр, 2 площадки для тихого отдыха, учебно-опытная зона с двумя теплицами и тремя учебно-опытными площадками, парковка для маломобильной группы населения, озеленение с посадкой деревьев и кустарников и устройством газонов

В настоящий момент на объекте продолжаются подготовительные работы: расчистка участка от насаждений и земляные работы, строители приступили к устройству котлована. Завершить строительство планируется в следующем году.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Сызрань Школа

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