В Сызрани ночью горела школа

145

На улице Заборовской в Сызрани глубокой ночью вспыхнул пожар на территории школы №26. Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного поступил около 23:30. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит мягкая кровля здания на площади 3 квадратных метра. Огонь удалось потушить в течение 10 минут. Пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано две автоцистерны ПСЧ-96 и 11 человек личного состава. Причины возгорания предстоит установить пожарным дознавателям, пишет Маленькая Сызрань.