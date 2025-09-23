Я нашел ошибку
Главные новости:
Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
МЧС уже давно взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области, и сейчас они ищут новые формы сотрудничества.
ГУ МЧС СО: подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка региона
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся

23 сентября 2025 20:38
120
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.

В 14.14 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани на ул. Новостроящаяся, 12.

Прибывшие на место вызова подразделения МЧС России в квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.

С помощью масок-самоспасателей огнеборцы 85 ПСЧ спасли 15 человек, включая одного ребенка, проживающих в квартирах на 5 этаже.

В 16.38 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м 32 специалистами с использованием 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Сызрань

Огнеборцы МЧС России спасли 33-летнего мужчину, получившего ожоги рук и ног.
02 июля 2025, 22:01
В Сызрани сегодня горела квартира в жилом доме
Огнеборцы МЧС России спасли 33-летнего мужчину, получившего ожоги рук и ног. Происшествия
893
24 августа 2021, 12:59
В Сызрани двое пострадали на пожаре
Горел частный дом на площади 150 кв. м. Происшествия
1512
13 августа 2021, 14:00
В Сызрани ночью горела школа
Было установлено, что горит мягкая кровля здания на площади 3 квадратных метра. Происшествия
2121
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
227
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
248
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
243
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
434
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
232
