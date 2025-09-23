В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся

120

В 14.14 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани на ул. Новостроящаяся, 12.

Прибывшие на место вызова подразделения МЧС России в квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.

С помощью масок-самоспасателей огнеборцы 85 ПСЧ спасли 15 человек, включая одного ребенка, проживающих в квартирах на 5 этаже.

В 16.38 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м 32 специалистами с использованием 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО