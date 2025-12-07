В Самаре сегодня проходит «Кубок Губернатора Самарской области»  

В Самаре сегодня проходит фестиваль киберспорта и молодежной культуры «Кубок Губернатора Самарской области».

Участники - студенты высших и средне-специальных учебных заведений Самарской области. В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек.

Финалистов и многочисленных болельщиков приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В программе Кубка Губернатора командные соревнования по спортивному программированию, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2, MLBB 5х5, а также гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и другое.

Фото: freepik.com