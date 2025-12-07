Я нашел ошибку
Главные новости:
В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек.
В Самаре сегодня проходит «Кубок Губернатора Самарской области»  
Для учеников и преподавателей "Образовательного центра" имени 81 гвардейского мотострелкового полка был показан спектакль «Читаем Твардовского".
Выпускники целевого актерского курса театра "Грань" выступили в поселке Рощинский.
Криштофович снял почти 30 фильмов, среди которых наиболее известны работы «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «О нем».
Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался на 79-м году жизни
В эти дни в Тольятти в спорткомплексе «Труд» проходят традиционные всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию. 
Пара из Тольятти - победитель всероссийских соревнований по фигурному катанию
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.
Алиса Ангелова из Самарской области выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо
Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.
В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей»
В Самаре сегодня проходит «Кубок Губернатора Самарской области»  

159
В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек.

В Самаре сегодня проходит фестиваль киберспорта и молодежной культуры «Кубок Губернатора Самарской области».

Участники - студенты высших и средне-специальных учебных заведений Самарской области. В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек.

Финалистов и многочисленных болельщиков приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В программе Кубка Губернатора командные соревнования по спортивному программированию, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2, MLBB 5х5, а также гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и другое.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
326
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
1625
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
1272
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
1395
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
1374
