Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области принимают активное участие в областной спартакиаде среди сотрудников органов исполнительной власти. В соревнованиях по настольному теннису команда ведомства заняла I место.

Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты.

"Участие в соревнованиях приняли 16 команд. Это стало отличной возможностью не только продемонстрировать свои спортивные навыки, но и укрепить командный дух и взаимодействие внутри нашего коллектива. Мы готовились к соревнованиям, и занимаем первое место уже четвертый год подряд. Подобные мероприятия способствуют развитию командного духа и здорового образа жизни", - отметил консультант управления фармации и лекарственного обеспечения Михаил Стешин.

По словам главного консультанта управления организации материально-технического обеспечения Юлии Ярочкиной, регулярные занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и помогают сохранять бодрость, энергию и позитивный настрой.

Фото: минздрав СО