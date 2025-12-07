Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался на 79-м году жизни. Об этом 7 декабря сообщил кинокритик Андрей Плавхов в своем Telegram-каналеЭ пишут "Известия".

Он окончил режиссерский факультет киноотделения Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (КГИТИ) в 1971 году. С 1970 года работал режиссером на киностудии имени А. Довженко, а с 1991 года стал педагогом КГИТИ имени И. Карпенко-Карого.

Криштофович снял почти 30 фильмов, среди которых наиболее известны работы «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «О нем».