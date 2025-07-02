В Сызрани сегодня горела квартира в жилом доме

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В 13:31 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Физкультурников в Сызрани.

В 14:40 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, горели домашние вещи. Погибших нет.

Огнеборцы МЧС России спасли 33-летнего мужчину, получившего ожоги рук и ног. Пострадавший госпитализирован.Также самостоятельно эвакуировались 5 человек.

Для тушения пожара привлекались 35 человек, 9 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО