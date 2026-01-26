В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО

В рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде» в Самарской областной универсальной научной библиотеке издан рекомендательный аннотированный список литературы за 2024–2025 гг. В библиографический перечень вошли 72 книги, посвящённые подвигам героев специальной военной операции и историческим предпосылкам её проведения.



Вся литература из списка рекомендована для комплектования библиотечных фондов и уже используется в просветительской работе в более чем 700 библиотеках Самарской области.



«Книги проходят строгий и тщательный отбор, который проводят ведущие специалисты из числа сотрудников различных отделов библиотеки. По итогам их кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов», – отметила заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки Мария Пошехонова.



Ежемесячно новые книги, изданные в 4000 российских издательствах, проходят мониторинг специалистами отдела комплектования библиотеки. Затем предварительный список тематических книжных новинок отправляют экспертам. Выбирают произведения коллегиально, при участии специалистов краеведческого и информационно-библиографического отделов, а также преподавателей кафедры Отечественной истории Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва. Экспертами учитываются три основных критерия – соответствие произведений законам Российской Федерации, научный подход и достоверность.



В рекомендательном списке представлены книги о погибших и живых героях СВО, об их ежедневных подвигах, о бесстрашии бойцов, их героизме и настрое на победу. Не оставляют равнодушными дневники мирных жителей из зоны военных действий. В список вошли произведения о так называемых «неизвестных героях»: о врачах, учителях, библиотекарях, священнослужителях, волонтерах, а также специалистах помогающих профессий – психологах, социальных педагогах и социальных работниках, спасателях.



Произведения не только нашли отклик в сердцах читателей, но и отмечены ведущими экспертами и удостоены признания на федеральных литературных конкурсах.

В изданный список вошла военная проза Захара Прилепина, Николая Иванова, Дмитрия Артиса, Дмитрия Филиппова, Даниила Туленкова, Екатерины Блынской, исторические исследования Виктора Артёмова, а также сочинения многих других современных известных авторов.

Фото: минкульт СО