В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации

В понедельник, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. На обсуждение в рамках повестки был вынесен вопрос о реализации программы догазификации в Самарской области.

Глава региона напомнил, что ход работы по данному направлению уже рассматривали на заседаниях штаба по газификации: «Здесь необходимо как можно большее количество ресурсов привлекать, чтобы темпы догазификации не снижать».

Об исполнении программы доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань.

Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.

ООО «Газпром газораспределение Самара» полностью завершена работа по капитальному строительству 5 межпоселковых газопроводов - в Волжском районе (4) и Красноярском районе (1).

ООО «СВГК» завершило в срок строительство 5 газопроводов и выполнение проектно-изыскательских работ еще по 2 газопроводам.

Как сообщил Виталий Брижань, в течение 2025 года региональная программа газификации была скорректирована, и на сегодняшний день потенциал догазификации по региону составляет порядка 43,5 тысячи домовладений. «Подано заявок 39363, отклонено 12958. Цифра это большая. Мы по вашему поручению ее отрабатываем с главами», - доложил губернатору глава ведомства.

По словам врио министра, заключено договоров - более 25 тысяч, выполнено подключение до границы земельного участка – по 22 тысячам, подключены к газу 15 446 домовладений. В докладе глава ведомства отметил положительную динамику по исполнению просроченных договоров: на данный момент их остается 82, в то время как на начало года было более 300.

В планах на 2026 год – построить межпоселковые газопроводы в 8 населенных пунктах и таким образом создать техническую возможность для подключения порядка 1500 домовладений в них.

В ходе совещания детально обсудили причины отклонения заявок. Наибольший объем аннулирования связан с непредоставлением заявителем необходимых документов и сведений в нормативный срок. Также в числе причин - несоответствие критериям догазификации, отмена заявки самим заявителем, отказ заявителя в подписании договора, ненаправление заявителем подписанного договора в нормативный срок.

Наибольшее число отклоненных заявок отмечается в Волжском, Ставропольском, Красноярском районах, Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске.

«С органами муниципальной власти и газораспределительными организациями проводим соответствующую работу, - сообщил Виталий Брижань. - Должны снизить количество отклоненных заявок в течение 1-2 кварталов. Берем списки отклоненных заявок, в первую очередь по неполному пакету документов, – и заново с гражданами будем отрабатывать вопрос подачи повторных заявлений на проведение газификации, если в настоящий момент это необходимо, и помогать им в подготовке полного комплекта документов».

По поручению Вячеслава Федорищева ряд глав доложили о том, как исправляют ситуацию в своих муниципалитетах.

Особо глава региона обратил внимание на догазификацию микрорайона «Е» г.о. Нефтегорск - ранее этот вопрос поднимали представители многодетных семей, получившие участки под ИЖС. Как сообщил Виталий Брижань, возможности для подключения к газу там созданы, строятся внутрипоселковые сети газораспределения. Потенциальных абонентов на этой территории порядка 200, на данный момент заключены 4 договора. По мере подачи заявок их будут включать в региональную программу газификации.

Первый заместитель губернатора Самарской области – председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов подчеркнул, что сейчас с профильным министерством прорабатывается возможность включения заявок в программу не в конце года, а раз в месяц или раз в квартал, чтобы ускорять их отработку. «Как только мы примем это решение - мы вам отдельно доложим, - то у нас ситуация должна улучшиться и по количеству потенциала догазификации, и за год ее объем должен возрасти», - отметил глава кабмина.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: в целом по догазифицикации министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства необходимо включить в региональную программу более 2300 новых мероприятий по догазификации домовладений в соответствии с заявлениями граждан, в том числе на территориях СНТ. «Необходимо согласовать и утвердить корректировку региональной программы, срок до 1 апреля 2026 года. Знаю, что вы эту работу ведете, максимально активизируйтесь», - поручил он.

Кроме того, по поручению губернатора минЖКХ направит в адрес муниципальных образований адресный перечень домовладений, где газораспределительные организации создали техническую возможность для подключения к газу, чтобы усилить работу с собственниками домовладений.

«Нам необходимо максимально быстро газифицировать, это общее поручение Президента, которое идет через программу догазификации. Виталий Алексеевич, прошу вас вопрос держать на контроле», - поручил он Виталию Шабалатову.

