«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре

27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить» (12+). Это театральная постановка, посвящённая судьбе участника специальной военной операции, созданная по пьесе драматурга, режиссёра-постановщика, члена Союза писателей России Яны Ореховой и представленная на сцене в конце прошлого года.



После показа состоится открытое обсуждение с участием ветеранов специальной военной операции, психолога и представителей театра. Зрители смогут задать вопросы, поделиться мыслями и продолжить разговор, начатый на сцене.



Билеты доступны на официальном сайте театра для детей и молодежи «Мастерская»: https://smdtm.ru/.



Спектакль поставлен в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021-2026 гг. Постановку уже увидели ученики восьми образовательных организаций Самары – всего более тысячи человек.

Фото: пресс-служба администрации Самары