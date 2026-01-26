Я нашел ошибку
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов.
Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году

42
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов.

Самарская область, Чукотский автономный округ и Камчатский край в 2025 году вошли в число лидеров среди регионов РФ по лесовосстановлению в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", высадив леса на площади, в 43, 22 и 14 раз превышающей площадь погибших или вырубленных насаждений, следует из статистических данных, изученных ТАСС.

По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов. В среднем по России площадь лесовосстановления составила 147% к вырубленным и погибшим лесам.

Лидерами среди регионов стали Самарская область, где площадь восстановленного леса в 43 раза превышает площадь вырубленного и погибшего лесного фонда, Чукотский АО - больше в 22 раза, Камчатский край - больше почти в 14 раз.

 

Фото:   минприроды СО

 

 

До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники.
26 января 2026, 16:52
В регионе закупили 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО
До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники. Экология
201
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
23 января 2026, 14:11
В регионе ожидаются сильные морозы
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.     Экология
529
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.
22 января 2026, 23:02
Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы. Общество
889

В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
207
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
220
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3005
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
545
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
687
