Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году

Самарская область, Чукотский автономный округ и Камчатский край в 2025 году вошли в число лидеров среди регионов РФ по лесовосстановлению в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", высадив леса на площади, в 43, 22 и 14 раз превышающей площадь погибших или вырубленных насаждений, следует из статистических данных, изученных ТАСС.

По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов. В среднем по России площадь лесовосстановления составила 147% к вырубленным и погибшим лесам.

Лидерами среди регионов стали Самарская область, где площадь восстановленного леса в 43 раза превышает площадь вырубленного и погибшего лесного фонда, Чукотский АО - больше в 22 раза, Камчатский край - больше почти в 14 раз.

Фото: минприроды СО