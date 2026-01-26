В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов

Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.

Первая часть была посвящена анализу работы оперативных служб в период существенного понижения температуры.

«В области стоят сильные январские морозы. Мы прогнозировали ситуацию, готовились к ней, приводили в готовность социальные объекты», – отметил глава региона.

В последние дни в Самарской области отмечается аномальное похолодание. В ходе совещания обсудили возможность продолжения образовательного процесса в школах и детских садах.

«Уже 153 учебных заведения ограничили учебный процесс, более 21 тысячи учеников в настоящее время обучаются дистанционно. Решение об ограничении учебного процесса директора образовательных учреждений принимают исходя из сложившегося температурного графика, в случае, если дети приезжают в учебное заведение, учебный процесс продолжается, они обеспечиваются горячим питанием. Детские сады функционируют в обычном режиме», – доложил первый заместитель Губернатора Самарской области Виталий Шабалатов.

В регионе работает система принятия решений по отмене занятий в образовательных учреждениях. На сайте Гидрометцентра постоянно обновляется информация о графике температур. Если она составляет -25 градусов, то дети с 1 по 4 класс переходят на дистанционное обучение, если ниже 27, то с 1 по 8 класс, и ниже 30 градусов – с 1 по 11 классы.

Врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян добавил, что на контроле находятся 10 объектов образования, в которых за последние сутки произошли локальные инциденты:

«Из десяти уже в пяти устранены проблемы. В пяти работы еще идут. В школе-интернате №4 и школе №78 городского округа Самара и школе-детсаду поселка Луначарский Ставропольского района – вопросы закроем уже сегодня. Детский сад №58, который расположен в многоквартирном доме, затопило из квартиры сверху. 29 детей оперативно перевели в соседний корпус. Две недели понадобится на просушку помещения и косметический ремонт. В школе №86 произошла утечка холодного водоснабжения, самарские коммунальные системы устраняют причину возникновения инцидента».

Также в Куйбышевском районе выявлены две зоны повреждения водовода. В нескольких домах решается вопрос подачи холодной воды, где из-за низкого температурного режима насосные станции не справились с режимом работы. Для восстановления надлежащего водоснабжения, а также недопущения повторных случаев промерзания наружного водопропровода запланирована укладка подземного трубопровода протяжённостью 700 метров. Работы проводит ООО «СКС».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в таких условиях особое значение имеет координация действий оперативных служб для быстрого решения возникших проблем и обеспечения стабильной обстановки в регионе.

«Мы видим, как себя ведет инфраструктура в такие критические температуры. Необходимо продолжать в штабном режиме вести работу, но самое главное – готовить системные решения. Многие повторяющиеся из года в год аварии связаны с тем, что мы не перекладываем сети там, где давно должны это сделать. Выходите на системные решения. У нас задействовано много механизмов привлечения федеральных средств. Все должны идти на пользу дела, чтобы как можно меньше аварий было. Эту работу продолжайте вести системно», – заключил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области