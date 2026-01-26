Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел

Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев посетил полицейский класс Госавтоинспекции Безенчукского района.

Дмитрий Анатольевич провёл с учащимися доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, в ходе которого поделился богатым опытом службы, а также подробно рассказал о деятельности сотрудников органов внутренних дел и об особенностях обучения в вузах МВД России.

После официальной части Дмитрий Баев посетил исторический музей, организованный при школе. Во время экскурсии Дмитрию Анатольевичу рассказали о героях и значимых событиях прошлых лет, а также об истории учебного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО