Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе

В понедельник, 26 января, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.

«Приоритетными задачами правительства региона являются повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и сохранение автомобильных дорог на должном уровне, – подчеркнул руководитель области, обращаясь к участникам совещания. – Среди инструментов, которые позволяют реализовывать перечисленные задачи, – система фотовидеофиксации».

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов доложил о ходе реализации соответствующих мероприятий. Он отметил, что внедрение современных цифровых технологий позволяет не только повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность на автомобильных дорогах, но и эффективно применять их для контроля за дорожной обстановкой.

«Целевой показатель национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025–2027гг. на автомобильных дорогах Самарской области составляет 1726 стационарных камер, – акцентировал врио министра . – По состоянию на начало текущего года в штатном режиме функционируют и передают данные в Госавтоинспекцию 1766 камер фотовидеофиксации и 30 передвижных, а также 2 мобильных комплекса, которые в настоящее время работают в тестовом режиме и фиксируют нарушения правил парковки».

По его словам, установка камер фотовидеофиксации позволяет областному министерству транспорта и автомобильных дорог эффективно реализовывать мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП. Так, в 2025 году на 42 таких участках было обеспечено функционирование 236 камер.

В ходе совещания Артур Абдрашитов отчитался о выполнении поручения главы региона: министерством подготовлен ведомственный план по развитию системы фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, проходящих по территории Самарской области. Ряд мероприятий уже был начат в конце прошлого года.

В рамках пилотных проектов до конца марта 2026 года в тестовом режиме осуществляется фиксация административных правонарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам и парковкой в непредназначенных для этого местах. Далее их работа будет переведена на постоянный режим. Кроме того, два мобильных комплекса начнут функционировать на постоянной основе, а их количество будет увеличенодо пяти единиц. План развития также включает модернизацию комплексов «Запрет парковки» до более современных, с широким спектром применения, и увеличение их количества с 34 до 50 единиц.

Артур Абдрашитов отметил проводимую межведомственную работу: министерством в взаимодействии с областной Госавтоинспекцией реализуются мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП в части установки камер фотовидеофиксации.

По итогам проведенного анализа ситуации на дорогах региона к концу 2026 года общая группировка камер планируется к увеличению до 1857 единиц, что сможет повысить безопасность на участках с высокой транспортной нагрузкой, особенно на оживленных перекрестках и в зонах с плотной застройкой.

По информации врио министра, к 2027 году региональным ведомством запланировано дальнейшее наращивание мощностей системы – это позволит достигнуть показателя 5 камер на 100 км автомобильных дорог. Параллельно ведется работа по расширению перечня фиксируемых административных правонарушений. Ко второму кварталу 2027 года планируется увеличить их количество с текущих 24 до 35 типов, добавив, в частности, фиксацию таких нарушений, как движение грузовых автомобилей в запрещенных местах, остановка транспортных средств во втором ряду и выезд на занятый перекресток.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в феврале вопросы безопасности дорожного движения, в первую очередь касающиеся мест концентрации ДТП, будут детально рассмотрены на совместном штабе с ГИБДД.

«Необходимо увеличивать группировку камер: даже больше, чем в утвержденной стратегии. Бюджетные эффекты тоже должны быть видны, чтобы с этой точки зрения было понятно, как система развивается», – резюмировал глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области