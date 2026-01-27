Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
«Урок Мужества: связь поколений от Ленинграда до наших дней» прошел в школе села Кармало-Аделяково

179
В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в школе села Кармало-Аделяково Сергиевского района состоялся торжественный «Урок Мужества». 

Урок был организован при активном содействии Ассоциации ветеранов специальной военной операции в рамках программы патриотического воспитания школьников. Его главными героями стали защитники Отечества разных поколений, чьи судьбы олицетворяют непрерывную нить мужества и верности долгу.
Перед учащимися выступили настоящие герои нашего времени: Максим Баранович, участник второго потока «Школы Героев» (программа реализуется  по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»); Павел Веткин, кавалер ордена Мужества; Сергей Попов, ветеран ополчения Донбасса, награжденный Крестом добровольца Донбасса с мечами; Дмитрий Барышев, отмеченный медалью «За отвагу».
Гости поделились с ребятами правдивыми историями о военной службе, рассказали о ценности товарищества и взаимовыручки в экстремальных условиях. Школьники с живым интересом рассматривали современную экипировку солдата, специальное снаряжение и задавали вопросы о том, что значит в XXI веке быть защитником Родины.
Ключевой темой встречи стала историческая параллель между несгибаемой стойкостью ленинградцев в годы Великой Отечественной войны и мужеством современных воинов. Ветераны СВО на конкретных примерах показали, что такие ценности, как самопожертвование, отвага и любовь к Отечеству, не имеют срока давности и передаются из поколения в поколение.
«Этот Урок Мужества — не просто памятное мероприятие. Это возможность для наших детей увидеть и понять, что герои живут среди нас, что традиции защиты Родины живы и крепки. Мы благодарны гостям за их искренность и готовность делиться самым сокровенным — правдой о службе», — отметила советник директора по воспитанию Марина Корнеева.
Мероприятие позволило ученикам не только услышать рассказы о героизме, но и вживую пообщаться с теми, кто сегодня продолжает славные традиции защитников России.

 

Фото: ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково

