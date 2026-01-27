Гарантийный фонд региона помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 миллиарда рублей

В 2025 году Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн рублей и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд рублей на решение своих бизнес-задач. Итоги работы регионального ГФСО представил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

«Гарантийный фонд – это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки», – подчеркнул Павел Финк.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

В ГФСО готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 16% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 3 лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института – Корпорации МСП.

Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области