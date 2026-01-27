Гарантийный фонд региона помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 миллиарда рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 января в Самаре ночью -16, -18°С, днем -10, -12°С.
28 января в регионе без осадков, до -14°С
В 2025 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров
27 января акция прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры Самары.
27 января Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Повестка в военкомат пришла Андрею Тонковидову в 1944 году. В марте победного 1945 года его включили в состав конвоя.
99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Тонковидову - почетному гражданину Самары 
В Самаре почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда  
До 16 февраля 2026 открыт набор на второй поток программы «СВОе Дело».
Выпускникам программы «СВОе Дело. Самарская область» рассказали о финансовых инструментах господдержки
82 года назад 27 января было разомкнуто адское кольцо блокады, которая продолжалась почти 900 дней.
Сотрудники самарского Росреестра отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Гарантийный фонд региона помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 миллиарда рублей

198
В 2025 году Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн рублей и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд рублей на решение своих бизнес-задач.

В 2025 году Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн рублей и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд рублей на решение своих бизнес-задач. Итоги работы регионального ГФСО представил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

«Гарантийный фонд – это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки», – подчеркнул Павел Финк.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют. 

В ГФСО готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 16% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 3 лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института – Корпорации МСП.

Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
249
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
430
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
456
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3332
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
593
