Главные новости:
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной

66
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.

На днях к полицейским поступила оперативная информация, о том что безработный 40-летний житель Похвистневского района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с оперативниками  МО МВД России «Похвистневский» в ходе осмотра  домовладения мужчины изъяли два мешка с сухой растительной массой.

По результатам проведенного исследования сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области установлено, что в мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.

Задержанный пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что наркосодержащее растение собрал самостоятельно на территории поселка, планируя использовать его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере". Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

