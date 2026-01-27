У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной

На днях к полицейским поступила оперативная информация, о том что безработный 40-летний житель Похвистневского района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с оперативниками МО МВД России «Похвистневский» в ходе осмотра домовладения мужчины изъяли два мешка с сухой растительной массой.

По результатам проведенного исследования сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области установлено, что в мешках находилось 3 килограмма 516 граммов марихуаны.

Задержанный пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что наркосодержащее растение собрал самостоятельно на территории поселка, планируя использовать его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере". Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО