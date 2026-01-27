Я нашел ошибку
Главные новости:
По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах.
Волонтёры «Молодой гвардии» доставляют воду маломобильным жителям Куйбышевского района во время ремонтных работ
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтёры «Молодой гвардии» доставляют воду маломобильным жителям Куйбышевского района во время ремонтных работ

66
По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах.

В связи с ремонтом водопровода и установкой временной схемы водоснабжения в Куйбышевском районе Самары в части домов была ограничена подача воды и уменьшен напор подачи водоснабжения. По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах. На время работ ресурсоснабжающая компания оперативно обеспечила подвоз воды в бойлерах к домам согласно графику. Администрация Куйбышевского района совместно с волонтерами общественной организации «Молодая гвардия» организовала доставку воды людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

На улице Калининградской аварийные бригады компании «РКС-Самара» отогревают перемерзшие участки наружной трубы и параллельно проводят земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети, что позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения зданий.

«Подрядная организация приступила к монтажу закладных для проведения горизонтально направленного бурения, чтобы в дальнейшем приступить к укладке новой 700-метровой трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы. Планируется нормализовать давление к концу недели, а в феврале все работы на участке завершить, – рассказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. – Мы приносим жителям извинения за временные неудобства. Бригады на месте круглосуточно, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб, для того чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало».

Как рассказал Владимир Бирюков, в Куйбышевском районе Самары в этом году продолжатся плановые работы по модернизации сетей ХВС: «Плановые работы по модернизации сетей повысят надёжность водоснабжения, специалистам предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт и обновить запорную арматуру».

Жители Куйбышевского района, которым необходима доставка воды до квартиры, могут обращаться на линию оперативного дежурного администрации района по телефону 330-05-54.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
27 января 2026, 15:17
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.  Общество
21
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
27 января 2026, 14:58
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их... Здравоохранение
63
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
27 января 2026, 14:38
28 января в регионе ожидается усиление ветра
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
103
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
222
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
416
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
444
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3318
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
587
Весь список