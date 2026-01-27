Волонтёры «Молодой гвардии» доставляют воду маломобильным жителям Куйбышевского района во время ремонтных работ

В связи с ремонтом водопровода и установкой временной схемы водоснабжения в Куйбышевском районе Самары в части домов была ограничена подача воды и уменьшен напор подачи водоснабжения. По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах. На время работ ресурсоснабжающая компания оперативно обеспечила подвоз воды в бойлерах к домам согласно графику. Администрация Куйбышевского района совместно с волонтерами общественной организации «Молодая гвардия» организовала доставку воды людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.



На улице Калининградской аварийные бригады компании «РКС-Самара» отогревают перемерзшие участки наружной трубы и параллельно проводят земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети, что позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения зданий.



«Подрядная организация приступила к монтажу закладных для проведения горизонтально направленного бурения, чтобы в дальнейшем приступить к укладке новой 700-метровой трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы. Планируется нормализовать давление к концу недели, а в феврале все работы на участке завершить, – рассказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. – Мы приносим жителям извинения за временные неудобства. Бригады на месте круглосуточно, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб, для того чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало».



Как рассказал Владимир Бирюков, в Куйбышевском районе Самары в этом году продолжатся плановые работы по модернизации сетей ХВС: «Плановые работы по модернизации сетей повысят надёжность водоснабжения, специалистам предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт и обновить запорную арматуру».



Жители Куйбышевского района, которым необходима доставка воды до квартиры, могут обращаться на линию оперативного дежурного администрации района по телефону 330-05-54.