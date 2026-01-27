«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание

Адаптация к мирной жизни – это испытание, через которое проходят многие военнослужащие, возвращающиеся домой после участия в специальной военной операции. Ветераны часто испытывают потребность в самой разной поддержке – включая, конечно, и медицинскую. В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»: именно здесь и начался новый жизненный этап для героя СВО Дмитрия Киселёва, ставшего первым пациентом, прошедшим полную программу реабилитации в этом современном комплексе.

Дмитрий Киселёв – кавалер ордена Мужества, член Ассоциации ветеранов СВО Самары. В ходе одного из сражений на Покровском направлении он получил тяжелейшие ранения из-за миномётного обстрела – чудом выжив, он лишился ног и руки. Удар судьбы не сломил силу его духа, а помочь освоиться в мирной жизни герою помогли в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» и в центре «Орто-Инновации». Социальный координатор Фонда вместе с генеральным директором «Орто-Инновации» лично сопровождали Дмитрия на этом пути, помогая решать возникающие вопросы и выстраивать дальнейшие планы. В центре «Орто-Инновации» ветерану подобрали высокотехнологичные протезы, которые позволили не только вернуться к активной жизни, но и демонстрировать отличные результаты в спортивных состязаниях.

Опираясь на свой нелёгкий опыт, Дмитрий нашёл новое призвание – он стал амбассадором, помогающим другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. Сейчас он делится практическими знаниями: как и где можно получить качественное протезирование, на что важно обращать внимание при выборе протезов.

«Адаптация к мирной жизни – это испытание, через которое проходят многие военнослужащие, возвращающиеся домой после участия в специальной военной операции. Ветераны часто испытывают потребность в самой разной поддержке – включая, конечно, и медицинскую», — отмечает Дмитрий Киселёв.

У Дмитрия большие планы: трудоустройство, получение высшего образования и обучение в региональном проекте «Школа героев». Его история – наглядный пример того, как благодаря комплексной реабилитации, современным технологиям и искреннему участию можно не просто восстановить здоровье, а обрести новые цели и стать опорой для других.

Работа Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» доказывает: лозунг «Своих не бросаем» действует и после возвращения героев домой. Помогая с трудоустройством, фонд даёт им самое важное – уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их опыт и готовность брать на себя ответственность нужны и ценны в мирной жизни. История Дмитрия Киселёва — это история победы над обстоятельствами, ставшая возможной благодаря совместной работе государства, социальных институтов и современных медицинских центров.

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»