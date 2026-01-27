Я нашел ошибку
Главные новости:
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание

132
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»

Адаптация к мирной жизни – это испытание, через которое проходят многие военнослужащие, возвращающиеся домой после участия в специальной военной операции. Ветераны часто испытывают потребность в самой разной поддержке – включая, конечно, и медицинскую. В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»: именно здесь и начался новый жизненный этап для героя СВО Дмитрия Киселёва, ставшего первым пациентом, прошедшим полную программу реабилитации в этом современном комплексе.
Дмитрий Киселёв – кавалер ордена Мужества, член Ассоциации ветеранов СВО Самары. В ходе одного из сражений на Покровском направлении он получил тяжелейшие ранения из-за миномётного обстрела – чудом выжив, он лишился ног и руки. Удар судьбы не сломил силу его духа, а помочь освоиться в мирной жизни герою помогли в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» и в центре «Орто-Инновации». Социальный координатор Фонда вместе с генеральным директором «Орто-Инновации» лично сопровождали Дмитрия на этом пути, помогая решать возникающие вопросы и выстраивать дальнейшие планы. В центре «Орто-Инновации» ветерану подобрали высокотехнологичные протезы, которые позволили не только вернуться к активной жизни, но и демонстрировать отличные результаты в спортивных состязаниях.
Опираясь на свой нелёгкий опыт, Дмитрий нашёл новое призвание – он стал амбассадором, помогающим другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. Сейчас он делится практическими знаниями: как и где можно получить качественное протезирование, на что важно обращать внимание при выборе протезов.
«Адаптация к мирной жизни – это испытание, через которое проходят многие военнослужащие, возвращающиеся домой после участия в специальной военной операции. Ветераны часто испытывают потребность в самой разной поддержке – включая, конечно, и медицинскую», — отмечает Дмитрий Киселёв.
У Дмитрия большие планы: трудоустройство, получение высшего образования и обучение в региональном проекте «Школа героев». Его история – наглядный пример того, как благодаря комплексной реабилитации, современным технологиям и искреннему участию можно не просто восстановить здоровье, а обрести новые цели и стать опорой для других.
Работа Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» доказывает: лозунг «Своих не бросаем» действует и после возвращения героев домой. Помогая с трудоустройством, фонд даёт им самое важное – уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их опыт и готовность брать на себя ответственность нужны и ценны в мирной жизни. История Дмитрия Киселёва — это история победы над обстоятельствами, ставшая возможной благодаря совместной работе государства, социальных институтов и современных медицинских центров.

 

 

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

