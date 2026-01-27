Региональный центр компетенций Самарской области успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций, став первым в России, кто выполнил эту обязательную процедуру.

Ключевым фактором успеха комиссия назвала умение самарских экспертов выстраивать работу с топ-менеджментом компаний, что обеспечивает глубокие и системные изменения. Результаты на заводе «СКАДО Производство» (сокращение времени процесса на 43%, рост выработки на 10%) наглядно это демонстрируют.

Успешная сертификация — это новый этап в реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе, который с 2018 года входит в число лидеров.

Сегодня в проекте участвуют 220 предприятий. До конца 2026 года запланировано запустить 26 новых проектов и обучить 336 специалистов.

Фото – РЦК Самарской области